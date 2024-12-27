أمل بوشوشة تحقق نجاحاً جديداً.. “المهرج” يتصدر الترند عربياً وعالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “تحفة فنية.. مسلسل خطير.. عمل فيه جميع عناصر النجاح.. أرفع له القبعة.. التنفيذ حلو ومشوّق وبخلّي الواحد محمّس.. أفضل مسلسل ممكن أن نختتم السنة به.. عمل مشوق وممتع وخالي من الملل والمماطلة.. إنتاج ضخم وصورة جديدة للأعمال السورية”.. هذه بعض من التعليقات التي كتبت على أكس من قبل الجمهور الذي شاهد مسلسل “المهرج” عبر منصة “شاهد”، والذي يحقق نجاح كبير، وأصبحت جميع حلقاته متوفرة حصرياً عبر منصة شاهد.

إنتاج سوري ضخم وتجربة فريدة

“المهرج” من إنتاج دراما شيلڤ للمنتج تمام سلامة، الذي وفر كل الإمكانيات الضخمة لتقديم الصورة بجودة عالية من خلال أحدث التقنيات وأهم الخبرات، فكانت على رأسها المخرجة رشا شربتجي، التي أعادت صياغة القصة المشوقة للكاتب بسام جنيد، إلى لغة بصرية حديثة من خلال رؤيتها الفنية العميقة والمختلفة، خاصةً أن العمل يعتبر أول مسلسل قصير يعرض على شاهد وتم تصويره بالكامل في سوريا.

عودة أمل بوشوشة وتميز باسم ياخور

المسلسل الذي يشكل عودة قوية لـ أمل بوشوشة للدراما السورية، بأدائها المتميز، يعتبر أيضاً من الأدوار المهمة التي لعبها باسم ياخور وأضاف للشخصية بعداً مختلفاً، تجعله جوكر الدراما السورية.

الأكثر بحثاً على السوشيال ميديا

مع بدء عرض الحلقة الأولى من “المهرج” يوم 15 ديسمبر الحالي، تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ليجعل المشاهد بانتظار حلقة جديدة يومياً لكشف لغز جديد عن جريمة القتل الحاصلة، فتفاعل متابعي منصة أكس مع الأحداث ليتصدر اسم “المهرج” قائمة الأعمال الأكثر بحثاً في المملكة العربية السعودية، الجزائر، لبنان، الأردن، قطر وغيرها.

يتصدر قائمة توب 10 المسلسلات عربياً وعالمياً

هذا التفاعل على السوشيال ميديا، جعل مسلسل “المهرج” في قائمة الـ TOP 10 على منصة شاهد، فدخل القائمة بقوة في سوريا، الجزائر، المغرب، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، المملكة العربية السعودية، قطر، ليبيا، العراق، الأردن إضافة إلى دول عالمية مثل هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، تركيا، السويد، كندا وغيرها.

نجوم وقصة مسلسل “المهرج”

يذكر أن مسلسل “المهرج” بطولة المبدع والمختلف بأدائه خالد القيش، ونضال نجم المتميز العائد إلى الدراما السورية بعد غياب، إضافة إلى المتميز غزوان الصفدي، إبراهيم الشيخ، ديمة الجندي، عدنان أبو الشامات، روعة السعدي، بلال قطان، راما زين الدين وغيرهم.

مسلسل “المهرج” دراما جريمة وحب، مليئة بالتشويق والغموض، تأخذ معها المشاهد إلى عوالم التحقيق والأدلة والتحليل، ويطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب والتّعلق وتحولاتها التي تقودنا للبحث عميقاً في أدق التفاصيل لاكتشاف الأبعاد النفسية لأبطال العمل، حيث إن العمل يمتلئ بالحبكات والأحداث المشوقة، ليشكل خطوة جديدة في طريق عودة الدراما السورية إلى ألقها المعهود.