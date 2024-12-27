السعودية | مشروبات الشتاء .. دفء النكهة وعبق التراث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تضفي المشروبات الساخنة أجواء من المتعة والراحة في اجتماع العائلة أو الأصدقاء حول المدفأة ، يرافقها تبادل لأطراف الحديث أو سرد القصص التي تطوي ساعات الليل الطويل.

ومن أبرز أنواع المشروبات الساخنة “السحلب” المكون من الحليب والنشا والمزيّن بالقرفة والمكسرات، إلى جانب مشروبات أخرى كالحليب بالزنجبيل، والقرفة الساخنة، والكرك، والحلبة بالحليب.

وتتميز هذه المشروبات بأنها تتجاوز دورها في التدفئة إلى كونها رمزًا للترابط الاجتماعي، إذ تضيف طريقة تحضيرها لمسات متوارثة تعكس تقاليد ثقافية ممتدة عبر الأجيال.

ورغم انتشار المشروبات الجاهزة مع تطور أنماط الحياة، تظل المشروبات التقليدية حاضرة بقوة لما تحمله من نكهات خاصة وذكريات مرتبطة بالماضي، وبينما تتغير الأذواق، يبقى لهذه المشروبات مكانة مميزة تعكس دفء الشتاء وروح التراث.

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