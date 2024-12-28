اخبار الرياضه

الامارات | كاساس: سنفعل كل شيء للفوز على السعودية

0 نشر
الكويت - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كاساس: سنفعل كل شيء للفوز على والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الإسباني مدرب العراق خيسوس كاساس إن فريقه سيفعل كل شيء للفوز على السعودية.

وأكد في مؤتمر صحافي: «هذه مباراة مهمة (والضغط من الجماهير) أمر طبيعي. يجب أن يكون اللاعبون جاهزين لكل الاحتمالات».

واعترف كاساس بأن الضغط كبير على فريقه بصفته حاملاً للقب، وهو أمر طبيعي ويفضله لأنه يساعد الفريق، مبيناً أنه أقل من الضغط في تصفيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا