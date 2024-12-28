الامارات | كاساس: سنفعل كل شيء للفوز على السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الإسباني مدرب العراق خيسوس كاساس إن فريقه سيفعل كل شيء للفوز على السعودية.

وأكد في مؤتمر صحافي: «هذه مباراة مهمة (والضغط من الجماهير) أمر طبيعي. يجب أن يكون اللاعبون جاهزين لكل الاحتمالات».

واعترف كاساس بأن الضغط كبير على فريقه بصفته حاملاً للقب، وهو أمر طبيعي ويفضله لأنه يساعد الفريق، مبيناً أنه أقل من الضغط في تصفيات كأس العالم.