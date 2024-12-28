سلطات السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "​السعودية​ قدّمت دعمًا اقتصاديًّا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تعزيزًا لميزانيّة الحكومة اليمنيّة، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من السّعوديّة على تحقيق الاستقرار والنّماء للشّعب اليمني".

وأوضحت أنّ "الدّعم السّعودي الجديد يتضمّن وديعةً بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعَين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أميركي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنيّة من إجمالي 1,2 مليار دولار، عبر البرنامج السّعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتّبات وأجور ونفقات التّشغيل؛ ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة".

وأشارت "واس" إلى أنّ "الدّعم الاقتصادي يهدف إلى إرساء مقوّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنّقدي في اليمن، تعزيز وضعيّة الماليّة العامّة، تنمية وبناء قدرات المؤسّسات الحكوميّة، تعزيز حوكمتها وشفافيّتها، تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النّمو الاقتصادي المستدام، خلق فرص العمل بما يؤدّي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة؛ ودفع مسيرة التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة".