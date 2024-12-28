شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان آخر مرفق صحى رئيسى فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة، مؤكدة على ضرورة عدم استهداف المنظمات الصحية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية: "التقارير الأولية تشير إلى إحراق وتدمير كبير لبعض الأقسام الرئيسية بمستشفى كمال عدوان".

وأكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في وقت سابق، أن "ما تتعرض له مستشفيات غزة أمر مروع، وما نشهده يمثل عقابا للسكان".

وأضافت: "وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب عدم استهداف المنظمات الصحية.. المنظمة ليست جهة إنفاذ قانون، وليس بمقدورنا سوى دعم المنظومة الصحية، كما نشهد استهدافا للمدنيين والمنظومة الصحية في غزة".

ويعد مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أكبر مستشفيات المنطقة، حيث يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأدانت العديد من الدول العربية بأشد العبارات، إحراق القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، معتبرة الاستهداف "جريمة حرب".

وأفادت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عدة أقسام بالمستشفى، فيما امتدت النيران بشكل متسارع إلى مبان وأقسام أخرى وسط انعدام القدرة على إخمادها في ظل توقف عمل طواقم الدفاع المدني بالمحافظة ومحاصرة المستشفى بالآليات العسكرية.

كما ذكر مراسلنا أن عددا من الكوادر الطبية لقوا مصرعهم حرقا بالنيران التي أضرمتها القوات الإسرائيلية في مستشفى كمال عدوان.