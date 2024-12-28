شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. القضاء يصدر حكما بسجن رجل أعمال شهير 95 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم القضاء المختص بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الإبتدائية حكمه بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل، وذلك عن كل قضية من 19 تهمة منسوبة إليه. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن مجموع الأحكام في حق جراية بلغ 95 سنة.

ومثل رجل الأعمال شفيق الجراية بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تسع عشرة قضية منشورة في حقه تتعلق بـ"استعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم ان ذلك مخالف لمصلحتها وذلك لمآرب شخصية وغسيل الأموال".

وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن شفيق الجراية مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من القضايا المحال من أجلها بالإضافة الى جملة من المخالفات المالية.

يذكر أن شفيق الجراية موقوف على ذمة قضية أخرى ذات صبغة جنائية.