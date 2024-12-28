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البرلمان العربي يدين حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي، حرق قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وأكد أنها جريمة جديدة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، وجميع القوانين والأعراف الدولية.
الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمال غزة - وكالات

حرق مستشفى كمال عدوان

وقال البرلمان في بيان اليوم، إن إمعان كيان الاحتلال وإصراره على التدمير الكلي والتام للمنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة، يأتي نتيجة الصمت الدولي المخزي على ما يرتكبه من جرائم.
اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة - أرشيفية

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية في الوقف الفوري لهذه الجرائم، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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