شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مثيرة للجدل: رئيس المخابرات العراقية يلتقي أحمد الشرع في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار رئيس جهاز المخابرات العراقى، حميد الشطرى، دمشق على رأس وفد رفيع المستوى.

خلال الزيارة، التقى الشطري بأحمد الشرع، قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، وهو لقاء أثار ردود فعل متباينة في العراق بين مؤيدين ومعارضين.

تساءل البعض عن الدوافع وراء هذا اللقاء وعن مدى تأثيره على مصلحة العراق وسوريا. من جانب آخر، أشار عدد من العراقيين إلى أن أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم الجولاني، كان محكوماً بالإعدام في العراق بسبب تهم إرهابية.