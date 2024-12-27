شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم كله" دويتو جديد يجمع نادر أبو الليف وحنان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب نادر أبو الليف أغنية جديدة احتفالا بعيد رأس السنة وتحمل اسم "العالم كله" ويشاركه الغناء المطربة حنان عطية، وهى من كلمات نادر عزت وألحان محمد السماحى وتوزيع داوود جميعى.

وطرح مؤخرا نادر أبو الليف أحدث كليباته بعنوان "زنانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو وإخراج أحمد الشيخ، وظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية، وارتدى تى شيرت النادى الأهلى.

وتقول كلمات الأغنية "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور واهدى شويا اتهدى أحسنلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".

وعرض مؤخرا للفنان أبو الليف مسرحية "سامبو جنن رامبو" وتدور أحداثها حول شخصية سامبو مكانيكى سيارات يتورط مع زوجة إحدى سيدات الأعمال الكبار فى عملية نصب كبرى على شقيق رجل أعمال، وتتوالى الأحداث بكشف سلوكيات هذة الطبقة الرأس مالية المزيفة.

وشارك في العرض المسرحي مع أبو الليف عدد من الفنانين من بينهم شريف نجم وشيرين وعلاء زينهم ومحمد نصر ورودينا، والمسرحية من تأليف شريف عوض وإخراج أيمن خطاب.