اخبار السعوديه

"الشؤون الإسلامية" تختتم الدورة العلمية لتأهيل الأئمة في تايلاند

0 نشر
واس - بانكوك 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تختتم الدورة العلمية لتأهيل الأئمة في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في مملكة تايلاند، الخميس، الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة.
وأقيمت الدورة في العاصمة بانكوك على مدار يومين، وقدمها د. عبدالمجيد بن محمد العساكر، بمشاركة عدد من الأئمة والخطباء والدعاة.
الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند - واس

تأهيل الأئمة والخطباء

وأوضح العساكر خلال الدورة أن الإخلاص هو أساس القبول في الأعمال، مؤكدًا ضرورة تعزيز وحدة الكلمة بين المسلمين، والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية بصفتهما منهجًا موحدًا يجمع الأمة الإسلامية.
الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند - واس
الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند - واس

وتأتي الدورة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية لتعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونشر المنهج الوسطي بين المسلمين.
الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند - واس
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا