شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تختتم الدورة العلمية لتأهيل الأئمة في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل الأئمة والخطباء

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في مملكة تايلاند، الخميس، الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة.وأقيمت الدورة في العاصمة بانكوك على مدار يومين، وقدمها د. عبدالمجيد بن محمد العساكر، بمشاركة عدد من الأئمة والخطباء والدعاة.وأوضح العساكر خلال الدورة أن الإخلاص هو أساس القبول في الأعمال، مؤكدًا ضرورة تعزيز وحدة الكلمة بين المسلمين، والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية بصفتهما منهجًا موحدًا يجمع الأمة الإسلامية.وتأتي الدورة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية لتعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونشر المنهج الوسطي بين المسلمين.