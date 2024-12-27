شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي بتعيين قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الاولى بحضرموت (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر عسكرية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارًا رئاسيًا بتعيين اللواء الركن صالح محمد الجعيملاني قائداً للمنطقة العسكرية الأولى وقائداً للواء 37 مدرع، خلفًا للواء الركن صالح طيمس



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