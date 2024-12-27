شكرا لقرائتكم خبر عن هذه حكاية لاعب يمني تحدى الظروف من بائع سمك إلى صفوف المنتخب من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ائما وأبدا نجد أن المعاناة والظروف الصعبة هي من يكون لها كلمة الحسم في أي موقعة أو معركة.

اليوم أثبت لاعبو منتخبنا أنهم قادرون على تجاوز العقبات مهما كانت الصعاب، حيث وقفوا سدا منيعا أمام كل نجوم المنتخب السعودي المدججين بكل الإمكانيات.

لدينا مثل قوي للمعاناة وذلك ما قدمه نجم نادي التلال والمنتخب الوطني عمر منصور الشهير بـ (جولان).

فهذا اللاعب قبل الانضمام لقائمة المنتخب في معسكره الأول كان لديه (بسطة) يبيع فيه صباحاً (السمك)، ثم يذهب إلى تمارين نادي التلال باذلا مجهودا كبيرا من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرته، لكن في مباراة اليوم أمام نجوم المنتخب السعودي الذين يعيشون حياة البذخ والرفاهية لم يكن (جولان) إلا وحشا كاسرا خرج من عرينه ليثبت للجميع أننا بحاجة إلى دعم ومعسكرات واهتمام بالرياضة، وعندها سوف نقارع الكبار وننتصر في كل المواجهات.