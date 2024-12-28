كيفية تنسيق الإكسسوارات مع الملابس الشتوية.. تألقي بإطلالة ساحرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تبدأ النساء رحلة البحث عن الدفء والأناقة في وقت واحد؛ ولأن الإكسسوارات تعد جزءًا أساسيًا من هذه الأناقة؛ فنوضح في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد في تنسيق الإكسسوارات مع الملابس الشتوية للحصول على إطلالة سحرية وجذابة.

تنسيق الإكسسوارات مع الملابس الشتوية

قدّم موقع «Style»، بعض النصائح التي يمكن الاعتماد عليها في تنسيق الإكسسوارات مع الملابس الشتوية للحصول على إطلالة مميزة، وهي:

1- التوازن:

عند اختيار الإكسسوارات، من المهم مراعاة التوازن بين حجمها وحجم الملابس؛ فإذا كنتِ ترتدين معطفًا ضخمًا، يمكنكِ اختيار إكسسوارات أكبر حجمًا مثل وشاح كبير أو أقراط دائرية بارزة، أما إذا كانت ملابسكِ ضيقة، فمن الأفضل اختيار إكسسوارات أصغر حجمًا وأكثر دقة.

2- الألوان المتناغمة والمتضادة:

تلعب الألوان دورًا هامًا في تنسيق الإكسسوارات؛ لذا يمكنكِ اختيار إكسسوارات بلون الملابس نفسه لإطلالة هادئة وأنيقة، أو اختيار ألوان متضادة لإضفاء لمسة جريئة ومميزة.

3- الخامات المتنوعة:

الخامات المتنوعة تغني الإطلالة الشتوية؛ لذا جربي تنسيق خامات مختلفة مثل الصوف والفرو والجلد والمعدن.

الإكسسوارات الأساسية في خزانة الشتاء

وهناك بعض الإكسسوارات الأساسية التي يُفضل توفيرها في خزانة الشتاء، منها: