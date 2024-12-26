4 وصفات طبيعية تخلصك من تشقق الشفاه في الشتاء.. حضريها بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الشفاه المتشققة والجافة من أكثر المشكلات التي تعاني منها السيدات والفتيات في فصل الشتاء؛ نتيجة تقلب الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن بعض العادات اليومية الأخرى التي تتسبب في جفافها مثل تناول الأطعمة الحارة والمالحة واستخدام مستحضرات تجميل رديئة والعدوى الفطرية، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

تبحث الكثير من السيدات على وصفات طبيعية تساهم في علاج جفاف وتشققات الشفتين، أشار إليها موقع هيلث لاين، كالتالي:

وصفة العسل والفازلين

تساعد وصفة العسل والفازلين على ترطيب البشرة وعلاج تشققات الشفتين، كما تساهم في تنعيم الشفاه وترطيبها، ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات:

مقدار مناسب من العسل.

مقدار مناسب من الفازلين.

قطعة قماش مبللة.

طريقة التحضير:

ضعي طبقة عسل مع الفازلين على الشفاه.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة على الشفاه.

نظفي الشفاه بقطعة قماش مبللة، وكرري الوصفة مرة يوميًا لمدة اسبوع.

وصفة الصبار

يحتوي الصبار على مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من التشققات التي تحدث بفعل انخفاض درجة الحرارة، ويمكن تحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

مقدار مناسب من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير:

ضعي هلام الألوفيراعلى الشفاه قبل النوم.

اغسلي الشفاه جيدًا في الصباح، وكرري الوصفة يوميًا لمدة أسبوع.

وصفة العسل والجلسرين

يمكن تحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

عسل.

جلسرين.

طريقة التحضير:

امزجي المكونان معاً حتى تتشكل عجينة.

ضعي العجينة على الشفاه قبل النوم واتركيها حتى الصباح.

اغسلي الشفاه جيدًا في الصباح وكرري الوصفة كلما استدعت الحاجة.

وصفة زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف والتشقق، ويمكن إعداد الوصفة باتباع الخطوات التالية:

ضعي زيت جوز الهند على الشفاه باستخدام قطنة نظيفة.

يمكن استخدامه عدة مرات على مدار اليوم.