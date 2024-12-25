ماسك القهوة وزيت اللوز لعلاج تقشير البشرة والجلد.. بأقل الإمكانيات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك القهوة وزيت اللوز من أفضل الماسكات الطبيعية، التي يمكن استخدامها لعلاج تقشير البشرة، أو الجلد بصفة عامة، وتتوفر مكوناته في كل منزل، ويمكن ملاحظة الفرق بعد فترة قصيرة، لذا يجب اتباع الخطوات بحرص شديد، للوصول إلى أفضل النتائج، بحسب موقع «Healthine» الطبي.

مكونات ماسك القهوة وزيت اللوز

ملعقة ونصف كبيرة من القهوة -أي نوع-، فلن يؤثر ذلك على النتيجة تماما.

نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من زيت اللوز، ويفضل زيت اللوز الحلو وليس المر، للحصول على نتيجة أفضل وملعقة من العسل وملعقة من السكر الناعم.

القليل من الماء الدافئ، الذي يعمل على إذابة القهوة جيدًا.

خطوات ماسك القهوة وزيت اللوز

تبدأ الخطوة الأولى بوضع زيت اللوز في الميكرويف، لبضع ثواني فقط، لتدفئته، ما يؤدي إلى تنشيط الزيوت العطرية والطيارة الموجودة بداخله، ثم توضع القهوة والقليل من المياه الدافئة، ويتم الخلط جيدًا.

وبعدها يوزع على مناطق متفرقة من الجسم، مثل ضع الوجه والرقبة وغيرهما، يتم الفرك في حركات دائرية خفيفة، حتى لا يتم إثارة الحساسية لدى الأشخاص، الذين يعانون منها.

ثم يترك لمدة بين 5 دقائق إلى 10 دقائق، وبعدها يُغسل بالمياه الدافئة.

يمكن استخدام مناديل رطبة وناعمة، في تجفيف الجلد، أو الأماكن التي تم إجراء الماسك عليها، ويفضل بعدها وضع مرطب طبيعي.

وينصح بتكرار الماسك بأقصى حد مرتين في الأسبوع، لأن الإفراط قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر، تجنبًا لأي مشكلة قد تحدث.