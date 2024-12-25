4 خلطات طبيعية تعالج جفاف اليدين في الشتاء.. نتيجة فعالة خلال أيام

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني كثير من السيدات والفتيات من مشكلة جفاف اليدين في فصل الشتاء نتيجة الطقس البارد، الذي يسبب تقليل رطوبة الجلد ويجعله أكثر عرضة للجفاف والتشقق، كما تؤدي عوامل أخرى إلى جفاف اليدين، مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس والتقدم في العمر.

ولعلاج جفاف اليدين في فصل الشتاء، قدم الموقع الطبي «هيلث لاين»، 4 وصفات طبيعية تساعد على ترطيب الجلد ووقايته من الجفاف.

خلطة العسل والليمون

يمكن تحضير خلطة العسل والليمون التي تساعد على ترطيب وتنعيم اليدين باتباع الخطوات التالية:

المكوّنات:

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

امزجي المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ضعي المزيج على اليدين وافركي جيدًا لمدة دقيقتين، ثم اتركي المزيج 5 دقائق تقريبا.

اشطفي اليدين بالماء الدافئ.

خلطة الجلسرين وزيت اللوز

خلطة الجلسرين وزيت اللوز من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج جفاف اليدين، ويمكن تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

½ ملعقة من زيت اللوز.

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

ضعي الجلسرين وزيت اللوز وعصير الليمون في وعاء عميق واخلطيهم جيدا.

ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يمتصه الجلد جيدًا.

اشطفي يدك بالماء الدافئ.

خلطة الأفوكادو والموز

المكونات:

حبة من الأفوكادو.

موزة طازجة.

طريقة التحضير:

ضعي الموزة في وعاء مع الأفوكادو واهرسيهم جيدا باستخدام الشوكة.

ضعي الخليط على اليدين مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

اغسلي اليدين بالماء البارد والصابون جيداً.

خلطة الملح وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

ضعي الملح مع زيت الزيتون في وعاء مناسب واخلطيهما جيدا.

ضعي الخليط الناتج على اليدين لمدة 10 دقائق، حتى يجف تماما.

اغسلي اليدين بالماء الفاتر جيدا، وكرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة خلال أيام قليلة.