اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"السعي لتحويل مولدوفا إلى مركز لوجستي لدعم الجيش الأوكراني ومحاولة تقريب بنيته التحتية العسكرية من روسيا." ووجهت زاخاروفا الاتهام، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي قائلة إن "غالبية سكان مولدوفا لا يرغبون في الانضمام إلى التحالف العسكري". واستشهدت بما قالت إنه نقل كبير للأسلحة إلى مولدوفا في الأشهر الأخيرة وما وصفتها بأنها "آراء مؤيدة للغرب من رئيسة مولدوفا مايا ساندو".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية تتهم حلف الأطلسي بمحاولة تحويل مولدوفا لمركز لوجستي لدعم أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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