شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحطم الطائرة..الخطوط الأذربيجانية توقف رحلاتها إلى جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى مدينتين في جنوب روسيا، بعد تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى هذا الاتجاه عبر بحر قزوين وتحطمها بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان يوم الأربعاء، إن الطائرة من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكبًا و5 من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، عندما غيرت مسارها للهبوط اضطراريًا في كازاخستان.

وأسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصًا وإنقاذ 29 آخرين.

تحديد سبب الحادث

قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة سقطت على بعد نحو 3 كيلومترات (9ر1 ميل) من مدينة أكتاو.

وأشارت السلطات في أذربيجان وكازاخستان إلى أن تحقيقًا يجري، ومن المبكر للغاية تحديد سبب الحادث.



وجرى تحويل الرحلة في البداية إلى محج قلعة على ساحل بحر قزوين الروسي بسبب الضباب، ثم إلى أكتاو، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

تعليق الطيران حتى اكتمال التحقيق

تقع مدينة أكتاو الكازاخية على بُعد نحو 310 كيلومترات شرق محج قلعة عبر المياه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة الطيران قولها إنها ستعلق رحلاتها إلى كل من جروزني ومحج قلعة حتى اكتمال التحقيق، دون تقديم مزيد من التوضيح.



المملكة تعزي أذربيجان

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي المتوفين ولجمهورية أذربيجان حكومةً وشعباً إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وتحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة الشيشان وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.