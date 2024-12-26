أفادت وكالة "رويترز"، بأن "مشرعي برلمان جمهورية صرب البوسنة أمروا الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك بعرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة لاندماج الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في الاتحاد الأوروبي".
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت لمناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة ويحاكمه القضاء البوسني لتحديه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وأنهت معاهدة دايتون الحرب العرقية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن العشرين وانقسمت على أثرها البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، هما جمهورية صرب البوسنة واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
وتربط المنطقتين حكومة مركزية ضعيفة تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله شميت منذ 2021.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن "محاكمة دوديك سياسية الدوافع واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت. وأضافوا أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": نواب صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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