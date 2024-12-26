أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في تصريح له الى انه "قبل وأثناء وبعد الحرب، كل مرافق الدولة اللبنانية ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها".
واكد ان "لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية والجمارك، وهي تقوم بدورها على المعابر وفقًا للقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر حميه: مرافق الدولة ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها ولدينا كامل الثقة بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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