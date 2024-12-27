شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في هجمات للاحتلال الإسرائيلي على اليمن والان نبدء بالتفاصيل

ضربات على مطار صنعاء

الهجوم على اليمن

الدمام - شريف احمد - شنّ الاحتلال الإسرائيلي ضربات على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن الخميس أسفرت، وفق وسائل إعلام، عن مقتل ستة أشخاص.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس موجودا في المطار خلال الضربة، وفق ما أعلن، وقد أشار إلى "إصابة أحد أفراد طاقم طائرتنا"."تيدروس" الذي كان ضمن وفد ذهب إلى اليمن لمحاولة الافراج عن 17 من أعضاء الأمم المتحدة المحتجزين، بعضهم منذ عام 2021 والبعض الآخر منذ يونيو.قال "تيدروس" إنه وفريقه كانوا على وشك الصعود إلى الطائرة حين تعرّض المطار للقصف.وشدّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتانياهو الخميس في أعقاب الضربات على أن بلاده ستواصل "حتى إنجاز المهمة".وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأن مطار صنعاء الدولي تعرّض "لأكثر من ست" هجمات، وبأن ضربات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية المحاذية. واستُهدفت أيضا محطة للطاقة في الحديدة.