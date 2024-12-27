الامارات | 50 متحدثاً في «منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته العاشرة، التي تُقام من 13 إلى 16 يناير المقبل تحت شعار: «مستقبل مستدام»، أكثر من 50 متحدثاً من أبرز الشخصيات العالمية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع.

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي المنتدى بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان صحافي، أمس، إن المشاركين يناقشون 19 مساقاً ومحوراً رئيساً وفرعياً تتعلق بـ«المدينة المستدامة»، والتحول، والوظائف المستقبلية، ومستقبل إدارة المشاريع.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن المنتدى هو الأكبر إقليمياً حيث استطاع أن يرسخ أهمية الدور المنوط بالشركات والهيئات والمؤسسات، في العمل على إعداد «قادة» في إدارة المشاريع من خلال استقطاب أهم وأبرز المتخصصين وأصحاب السمعة الدولية الواسعة في مجال إدارة المشاريع، يتجمعون في دبي لتحويل التحديات إلى فرص ناجحة ومستدامة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وأضاف: «يعمل المنتدى على تعزيز المكانة التي أصبحت عليها دبي نموذجاً في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها، وتأكيد دورها القيادي لما تملكه من مرتكزات تتعلق بالأمن والسلامة والبنية التحتية الرصينة القادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل ونشر الوعي بأهميتها».

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحالية للمنتدى: وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء عبدالله المزروعي، والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، بيير لومان، وخبيرة تحول رقمي عالمية وقائدة استراتيجية لمبادرات المدن الذكية، الدكتورة عائشة بن بشر، ومؤسس «إعمار» و«نون» رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبّار، والمتحدث الرئيس للمنتدى المدرب السابق لفريق أرسنال الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، آرسين فينغر.

كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، محلياً وعالمياً، من قادة إدارة المشاريع الملهمة، ومؤثرين عالميين وإقليميين في إدارة المشاريع وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، كما يشارك في المنتدى الحالي شخصيات دولية عالمية في إدارة المشاريع، وتضم القائمة أيضاً أهم المؤثرين العالميين والإقليميين في إدارة المشاريع.

400 خبير و17 ألف مشارك

استقطبت الدورات السابقة للمنتدى نحو 400 خبير ومختص من مختلف دول العالم، طرحوا أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، وشارك فيها نحو 17 ألف مشارك، 49% منهم مديرو مشاريع، و17% مديرو إدارات و14% منهم من كبار المهندسين ومهندسي المشاريع، و6% من كبار الأخصائيين وقادة الفرق، إضافة إلى الأخصائيين ومستشاري المشاريع وطلبة الجامعات.

وتشمل الموضوعات، التي سيناقشها المنتدى في دورته الحالية، عدداً من الأطروحات المهمة من بينها: الإدارة المستدامة للمشاريع، والتنقل المستدام، ومدن المستقبل، والقيادة والاستراتيجية، والتركيز على العميل، والإدارة المرنة، وكفاءة عمليات التشييد، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، والتأثيرات الجوهرية للذكاء الاصطناعي التوليدي GPT.

وسيناقش المنتدى كذلك الاهتمام بالكفاءة وتحسين الأداء، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع والواقع الافتراضي والمعزز، وإدارة تبادل المعلومات، والتوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والإدارة الذاتية للمشاريع.

. تجربة دبي رائدة في تحويل التحديات إلى فرص ناجحة ومستدامة، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

. 19 مساقاً ومحوراً تتناول «المدينة المستدامة»، والتحول، والوظائف المستقبلية، ومستقبل إدارة المشاريع.