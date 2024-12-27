شكرا لقرائتكم خبر عن في فئتين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يكشف عن حالات عبث والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة عن حالات العبث، في فئة بيرق الموحد اللون "شعل"، وفئة سيف الملك اللون صفر.وأوضحت أن الحالات تتمثل في شريحتي 000816FEF4 للون الشعل بفئة بيرق الموحد، و0008152557 للون الصفر بفئة سيف الملك .وأكدت اللجنة القانونية، ملاحقة المخالفين لتحقيق المنافسة العادلة.