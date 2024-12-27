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في فئتين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يكشف عن حالات عبث

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واس - الصياهد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة عن حالات العبث، في فئة بيرق الموحد اللون "شعل"، وفئة سيف الملك اللون صفر.
وأوضحت أن الحالات تتمثل في شريحتي 000816FEF4 للون الشعل بفئة بيرق الموحد، و0008152557 للون الصفر بفئة سيف الملك .
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل - أرشيفية

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأكدت اللجنة القانونية، ملاحقة المخالفين لتحقيق المنافسة العادلة.
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد- اليوم
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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