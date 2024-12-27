محمد المشعل يتحدث عن تأثير فهد الزاهد على مسيرته.. و2025 عام المفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “يا هلا” على شاشة “روتانا خليجية”، أعرب الفنان محمد المشعل عن سعادته بالمرحلة الجميلة التي يعيشها حاليًا في مسيرته الفنية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه الشيخ فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، في دعمه الفني. ووصف الزاهد بأنه عرّابه في مجال الفن، مؤكدًا تأثره العميق بطريقة تفكيره.

وصرّح المشعل بأن عام 2024 كان نقطة تحول حقيقية في مشواره الفني، مسلطًا الضوء على التعاون المثمر مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. واستعرض خلال اللقاء أبرز أعماله الناجحة مع الشركة، ومن بينها الأغنيات الشهيرة “كرنفال”، “تاج الراس”، و”منصور الأخضر”، التي أُهديت إلى المنتخب السعودي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، كشف المشعل خلال لقاء سابق عن خطته الفنية لعام 2025، والتي تتضمن إصدار ألبوم جديد بالتعاون مع “لايف ستايلز ستوديوز”. وأوضح أن الألبوم سيضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، سيتم طرحها شهريًا بطريقة الفيديو كليب، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو تلبية تطلعات الجمهور وتقديم محتوى يلامس وجدانهم