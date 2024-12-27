وسائل إعلام أجنبية: خطوبة دوا ليبا وكالم تورنر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد مغنية البوب دوا ليبا للزواج بالممثل وعارض الأزياء كالم تورنر ، بعد خطوبتها خلال موسم الأعياد، وذلك بعد أقلّ من عام على بداية ارتباطهما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أجنبية.

فقبل يوم عيد الميلاد، نشرت المغنية صوراً في حسابها أرفقتها بتعليق: “العودة إلى المنزل في فترة الأعياد، أرسل لكم الكثير من الحب”. لكنّ الجمهور، وبعد أكثر من يوم على نشرها الصور، لاحظ في إحداها يدها مزيّنة بخاتم في المكان المخصّص للارتباط، في إعلان غير مباشر عن خطوبتها.

في الأثناء، أفادت تقارير بأن الثنائي أعلنا خطوبتهما رسمياً بعدما قدّم الأخير عرض زواج رومانسياً خلال فترة عيد الميلاد، فيما يخططان للاحتفال مع الأصدقاء والعائلة بليلة رأس السنة.

وصرّح في هذا الإطار مصدر لصحيفة “الصن” البريطانية بأنّ “دوا وكالم في حالة حب كبيرة، ويعرفان أن هذا للأبد. لقد تمت خطوبتهما، ولا يمكن أن يكونا أكثر سعادة. دوا حققت واحدة من أفضل السنوات في مسيرتها المهنية، وهذا الخبر هو بمثابة الكرز على قمة الكعكة. كالم يعتبر داعماً قوياً لدوا، وهما يشكّلان ثنائياً رائعاً. عائلتهما وأصدقاؤهما يشعرون بسعادة غامرة. لقد كان عيد ميلاد مذهلاً لهما”.