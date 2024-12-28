انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في دير قانون- رأس العين ولا إصابات

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"انفجار صاروخ من مخلّفات الحرب في بلدة دير قانون- رأس العين في قضاء صور، سُمعت أصداؤه حتّى مدينة صور، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات".

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