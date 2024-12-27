زينة: “استهترت بمكاني.. وببدأ من جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء لها مع برنامج “سينماتيك” المذاع على التلفزيون السعودي تحدثت الفنانة زينة عن مسيرتها الفنية والتحديات التي واجهتها، كاشفة عن القرارات التي اتخذتها لتنفيذها في العام الجديد، قائلة إنها لم تقدّر المكانة التي وصلت إليها عندما كانت صغيرة، مشيرة الى أنها استهترت في تلك الفترة ولم تكمل مسيرتها بالشكل الذي كان من المفترض أن تكون عليه.

قالت زينة: “المكانة التي وصلت لها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بها مكملتش ومهتمتش بشغلي أوي، بس مش ندمانة خالص، بشقى وبتعب من أول وجديد وإحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب”.

أما عن اختيار أعمالها فقالت: “لا أسهل من آه بكتير عندي، لإني بقولها وبندم شوية بعدها لكن الآه بتخليني أندم أوي، مثلا دخلت فيلم طلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو وحش والفيلم مش حلو، بندم وأزعل طول الوقت إني مقولتش لا، كل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها وحش أوي وأنا بتعب نفسيا الصراحة”.

يُذكر أن زينة تنتظر عرض فيلم “الدشاش” بطولة محمد سعد، وباسم سمرة، خالد الصاوي، وليد فواز، وأحمد فهيم، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.