الخطوط الجوية الكويتية: استئناف رحلاتنا من بيروت وإليها اعتبارًا من الثلثاء المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان، استئناف رحلاتها الجوّيّة من بيروت وإليها اعتبارًا من يوم الثّلثاء الموافق 31 كانون الأوّل 2024.
وكانت قد أعلنت الخطوط الجوّيّة الكويتيّة تعليق رحلاتها من بيروت وإليها، اعتبارًا من 5 آب الماضي، بسبب المخاوف آنذاك من اتساع النّزاع بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرةً إلى "أنّها ستشغّل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الرّابع من آب 2024، وذلك للمسافرين الرّاغبين بالعودة".
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