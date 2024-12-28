أكّد ملك الأردن عبدالله الثاني، "دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة كاملة، تلبّي طموحات الشّعب السّوري بكلّ مكوّناته"، مشيرًا إلى أنّ "أمن سوريا واستقرارها أساسيّان لاستقرار المنطقة"، ومشدّدًا على "رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها".
وركّز، خلال اتصال هاتفي مع الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة في القطاع"، لافتًا إلى "أهميّة تكثيف الجهود الدّوليّة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السّلام العادل والشّامل على أساس حلّ الدّولتين".
وبخصوص لبنان، دعا ملك الأردن إلى "مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النّار".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن أكد لماكرون دعم بناء دولة حرة مستقلة بسوريا: لضمان نجاح وقف إطلاق النار بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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