الدفاع المدني: سحب 7 سيارات عالقة بالثلوج في عيون السيمان وإنقاذ مواطنين في قرطاضة

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب سبع سيّارات عالقة في الثّلوج في عيون السيمان/كفردبيان- كسروان، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

وأشارت إلى أنّ "عناصر عملوا أيضًا على سحب سيّارة كانت قد غرست في الوحول في قرطاضة- المتن، وإنقاذ من في داخلها".