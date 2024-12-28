ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب سبع سيّارات عالقة في الثّلوج في عيون السيمان/كفردبيان- كسروان، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".
وأشارت إلى أنّ "عناصر عملوا أيضًا على سحب سيّارة كانت قد غرست في الوحول في قرطاضة- المتن، وإنقاذ من في داخلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب 7 سيارات عالقة بالثلوج في عيون السيمان وإنقاذ مواطنين في قرطاضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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