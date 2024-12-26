القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين بجباليا شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام استهداف جنود إسرائيليين وإطلاق صاروخ باتجاه مروحية إسرائيلية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهرا.

وذكرت القسام في بيان، بانه تمكن أحد مجاهدينا من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا.

وفي بيان آخر، أوضحت القسام أن أحد مقاتليها أطلق صاروخا من نوع "سام 7" على مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي"“ غرب مخيم جباليا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يوثق عملية قنص لجندي إسرائيلي كان يقف فوق دبابة برفقة آخرين شرق مخيم جباليا.