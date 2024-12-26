الامارات | مفاجأة من بينتو: خليفة الحمادي سيتواجد أساسياً في تشكيلة منتخب الإمارات أمام عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بينو أنه يدرك جيداً صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العماني غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في "خليجي 26"، مشددا على أنه لا خيار أمام المنتخب سوى الفوز في المباراة وحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في البطولة على الرغم من أن المنتخب العماني يخوض المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، مؤكدا على أن المنتخب سيجد صعوبة في الوصول لمرمى منتخب جيد مثل المنتحب العماني لكن عليهم إيجاد الحلول، معتبرا أن الأخطاء جزء من اللعب وكرة القدم عبارة عن أخطاء عليهم الاستفادة منها مشددا على أنه من الصعب وضع اللوم على لاعب أو إثنين، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تبحث دائما عن ضحية لتحميله المسؤولية وقت الخسارة، مؤكدا أن خليفة الحمادي سيكون أحد المتواجد في تشكيلة المنتخب خلال المباراة.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة "هناك 11 لاعبا سيكون في التشكيلة الأساسية للمنتخب لكن لم نقرر حتى الآن من سيلعب وبالتأكيد سيكون من بينهم يحيي نادر وخليفة الحمادي سيكون أيضا أحد المتواجدين في التشكيلة".

ودعا مدرب المنتخب الجميع إلى الهدوء وعدم القلق وأنه يجب عليهم التحكم في المباراة من خلال عدة أمور واختيار الإستراتيجية الصحيحة.

وشدد بينتو على أن المنتخب العماني يعد منتخبا منظما ويملك مهاجم رائع.