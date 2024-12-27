شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون.. يكشفون عن إحصائيات للخسائر البشرية جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المليشيات الحوثية عن احصائيه أولية حول الاستهداف الإسرائيلية عن البنى. المنشآت اليمني حيث اكدت مقتل وإصابة 14 شخصا، جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في سلسلة الغارات التي استهدف مطار صنعاء الدولي، فيما قتل شخص وفقدان ثلاثة آخرين اثر الغارات على ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة.

وشن طيران الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وميناء الحديدة غرب البلاد الخاضعتين لسيطرة جماعة الحوثي.

وذكرت القناة 13 العبرية إن إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن، متوعدة الحوثيين بدفع الثمن الباهظ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الغارات الجوية ضربت أهدافا في العاصمة صنعاء وفي الحديدة ومنشآت نفطية، مشيرة إلى أن الهجمات في اليمن ليست مثل الهجمات السابقة.