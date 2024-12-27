شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل:يدنا ستطال جميع قيادات الحوثيين ونتياهو يطلق هذا الاسم على العملية العسكرية في اليمن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت جيروزاليم بوست عن نتنياهو: سنواصل قطع الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني حتى نكمل المهمة و سنلاحق كل قادة #الحوثيين ولن يتمكن أحد من الإفلات من يد إسرائيل الطويلة

واضاف: شاهدنا عملية دقيقة لسلاح الجو ضرب أهداف استراتيجية للحوثيين و شاهدنا عملية دقيقة لسلاح الجو وضرب أهداف استراتيجية للحوثيين ومن يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة #جماعة_الحوثي ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى



وقال نتنياهو: هاجمنا أهدافا للحوثيين في #صنعاء والحديدة

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق اسم "نغمات الكرم" على العملية في #اليمن

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: هجمات #الحوثيين المدمرة على طرق الشحن الدولية تقوض الاستقرار العالمي وإسرائيل لن تتسامح مع أي عدوان غير مبرر من جيش يعمل على بعد ألفي كيلومتر وإسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات العسكرية والدبلوماسية التي تراها ضرورية لحماية أمنها

