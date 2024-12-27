شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جديدة في قيادة المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لمت صحيفة عدن الغد ان تغييرات عسكرية مرتقبة ستصدر بخصوص قيادة المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت . وبحسب مصادر حكومية للصحيفة فان تغييرات سيتم اجراءها بخصوص قيادة المنطقة وعدد من قادة الالوية . واشارت المصادر الى ان التغييرات من المرجح ان تشمل تعيين محافظ جديد لحضرموت .

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