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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير.. أرقام جديدة لنسبة المشردين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، عن زيادة بنسبة 18.1% في عدد المشردين هذا العام 2024.
ويعد ارتفاع كبير، مدفوع في الغالب بنقص السكن بأسعار رخيصة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المدمرة، وزيادة أعداد المهاجرين في عدة مناطق من البلاد.
وأوضحت أن هذا الرقم لا يشمل بعض الأشخاص ولا يشمل أولئك الذين يقيمون مع أصدقاء أو عائلات لعدم وجود مكان خاص بهم.
وتأتي هذه الزيادة أعلى من نسبة 12% التى سجلت في عام 2023، والتي أرجعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية سببها إلى ارتفاع الإيجارات ونهاية مساعدات جائحة كورونا.
وكانت الزيادة في عدد المشردين في عام 2023 مدفوعة أيضا بوجود أشخاص يعانون من التشرد لأول مرة.
وقالت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية، أدريان تودمان في بيان: "لا يجب لأي أمريكي أن يواجه التشرد، وإدارة بايدن - هاريس ملتزمة بضمان أن يكون لكل أسرة حرية الوصول إلى السكن الميسور والآمن والعالي الجودة الذي تستحقه".
وأضافتـ، "أن التركيز يجب أن يظل على "الجهود القائمة على الأدلة لمنع التشرد وإنهائه".
ويعد ارتفاع كبير، مدفوع في الغالب بنقص السكن بأسعار رخيصة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المدمرة، وزيادة أعداد المهاجرين في عدة مناطق من البلاد.
أرقام التشرد في أمريكاوأوضحت الوزارة أن الإحصاءات المطلوبة فيدراليًا التي جُمعت من جميع أنحاء البلاد بدءًا من يناير الماضي، أظهرت أن أكثر من 770 ألف شخص سجلوا كمشردين.
وأوضحت أن هذا الرقم لا يشمل بعض الأشخاص ولا يشمل أولئك الذين يقيمون مع أصدقاء أو عائلات لعدم وجود مكان خاص بهم.
وتأتي هذه الزيادة أعلى من نسبة 12% التى سجلت في عام 2023، والتي أرجعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية سببها إلى ارتفاع الإيجارات ونهاية مساعدات جائحة كورونا.
وكانت الزيادة في عدد المشردين في عام 2023 مدفوعة أيضا بوجود أشخاص يعانون من التشرد لأول مرة.
التشرد في أمريكاوتشير الأرقام الإجمالية إلى أن 23 من كل 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة هم مشردون، مع زيادة تمثيل السود بين فئة المشردين.
وقالت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية، أدريان تودمان في بيان: "لا يجب لأي أمريكي أن يواجه التشرد، وإدارة بايدن - هاريس ملتزمة بضمان أن يكون لكل أسرة حرية الوصول إلى السكن الميسور والآمن والعالي الجودة الذي تستحقه".
وأضافتـ، "أن التركيز يجب أن يظل على "الجهود القائمة على الأدلة لمنع التشرد وإنهائه".