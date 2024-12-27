ما حقيقة إصابة أحمد مكي بكورونا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء حول إصابة الفنان أحمد مكي بمضاعفات فيروس كورونا، ولزومه المنزل وذلك بعد توقف تحضيرات مسلسله الرمضاني خلال الفترة الماضية.

وأفادت بعض المصادر أنه لا صحة لما تردد عن إصابة مكي بفيروس كورونا وأنه سوف يبدأ خلال أيام في تصوير مسلسل “عين شمس” المقرر أن يخوض به دراما رمضان المقبل، وأن توقف التحضيرات للمسلسل خلال الفترة الماضية كان بسبب وفاة والدته ومروره بحالة نفسية سيئة لرحيلها.

كان مسلسل “عين شمس” قد شهد خلافاً كبيراً بين المخرج أحمد صالح والشركة المنتجة للعمل، ما دفع الأخيرة الى توجيه الشكر الى المخرج والاعتذار له عن عدم مشاركته في المسلسل، وهو ما اضطر أحمد مكي لوقف كل التحضيرات للمسلسل الى حين الاتفاق مع مخرج جديد، إضافة الى اعتذار عدد من الفنانين الذين تم ترشيحهم للمسلسل عن عدم المشاركة فيه لارتباطهم بأعمال فنية أخرى، الأمر الذي هدّد بخروج المسلسل من السباق الدرامي الرمضاني.