شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من متحور كورونا الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد أدوار البرد مع الطقس البارد والخلط بينها وبين متحور كورونا، الذى يسبب أعراضا مثل احتقان الحلق والرشح، يتطلب الأمر حماية نفسك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية.

ويبحث الجميع عن أفضل وأهم النصائح للحماية من متحور كورونا الجديد، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع health أهمها ومنها الإجراءات الوقائية من متحور كورونا الجديد تتم عن طريق التالى..

1. التطعيم

احصل على لقاح كورونا، فهو يقلل فرص الاصابة.

2. ارتداء الكمامة

استخدم كمامة طبية في الأماكن العامة والمزدحمة حتى لا تصاب بالمرض.

3. التباعد الاجتماعى

ابق على مسافة 2 متر من الآخرين فهذه الحيل تقلل الاصابة.

4. غسل اليدين

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وفى حالة عدم توافرها يمكنك استخدام الكحول.

5. تجنب لمس الأسطح والجسم

تجنب لمس العينين والأنف والفم وأيضا الأسطح المكشوفة لأنها بيئة خصبة للفيروس.

وقدم التقرير أبرز الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا والمتحور الجديد ومنها..

1. راقب صحتك يوميًا خاصة عند ظهور أى عرض.

2. التواصل مع الطبيب إذا شعرت بأعراض كورونا وذلك لأخذ العلاجات الصحية واتباع العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

ما الإجراءات اليومية للحماية من متحور كورونا الجديد؟

قدم التقرير أهم النقاط التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد ومنها..

1. تجنب الأماكن المزدحمة.

2. استخدام الكمامة في كل مكان وخاصة في المواصلات العامة.

3. احصل على قسط كافٍ من النوم.

4. تناول طعامًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن وخاصة الزنك وفيتامين سي.

ما أعراض متحور كورونا الجديد؟

1. الحمى.

2. السعال.

3. ضيق التنفس.

4. آلام العضلات.

5. التهاب الحلق.

6. الغثيان والقىء.

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض متحور كورونا؟

1- ابق فى المنزل ولا تختلط بالآخرين.

2- تجنب الاتصال بالآخرين حتى لا تنتشر العدوى.

3- الذهاب للطبيب على فور لأخذ العلاجات الجيدة.