شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان يضع واشنطن في مأزق مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الصينية الأمريكية

ضغوط صينية على تايوان

دعم الولايات المتحدة لتايوان

الدمام - شريف احمد - فرضت الصين اليوم الجمعة عقوبات على سبع شركات أمريكية، بعد موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 571,3 مليون دولار لتايوان.وقالت بكين إنها تنتهك "سيادتها وأراضيها"، ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، بحسب البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وذكرت وزارة الخارجية الصينية في إعلانها للعقوبات، إن تصرفات واشنطن "تتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وتقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها".وانتقد البيان ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025، والتي تتضمن مبادرة للتعاون الأمني مع تايوان، فضلا عن دعوات لتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي مع تايبيه.وأعلنت الوزارة أن بكين ستجمد أصول شركات الدفاع الأميركية Insitu وHudson Technologies وSaronic Technologies وAerkomm وOceaneering International، بالإضافة إلى فروع Raytheon في كندا وأستراليا.وتحظر العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ الجمعة، أيضا على الشركات المستهدفة التعامل مع المنظمات والأفراد داخل الصين.وتقول الصين إن جزيرة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها.وتكثف الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة في السنوات الأخيرة، إذ أجرت جولات ثلاث من التدريبات العسكرية الكبرى منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي السلطة في مايو.وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ من أن دعم الولايات المتحدة لتايوان "لن يؤدي إلا إلى حرق نفسها".وأكدت في مؤتمر أن الصين ستستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.كانت طالبت تايوان الصين، بإنهاء نشاطها العسكري المستمر في المياه القريبة، مؤكدة أن ذلك يقوض السلام والاستقرار بصورة أحادية في مضيق تايوان، ويعرقل الشحن والتجارة الدوليين.ورصدت تايوان 53 طائرة عسكرية تابعة للجيش الصيني حولها، من بينها 23 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوانوحينها قال زهو فينجليان، من مكتب شؤون تايوان بالصين: "سندافع بقوة عن السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها".