شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق السكان يقدم دعم لإنقاذ حياة 1.4 مليون امرأة وفتاة في اليمن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> قال صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه قدم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة لما يقرب من 1.5 مليون امرأة وفتاة في اليمن خلال العام الجاري.

وقال الصندوق في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" الخميس، إن برنامج صحة الأم والوليد الذي يقوده، قدم خدمات الصحة الإنجابية الحيوية لـ1.4 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في عموم اليمن منذُ يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف أنه قدم هذه الخدمات عبر توفير الدعم لعدد 121 مستشفى ومرفق طبي لتقديم خدمات صحة الأم والوليد، وتأهيل 1,002 قابلة في هذه المرافق وداخل المجتمع، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومديرية المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي (ECHO)، والحكومتين اليابانية والهولندية.

وأكد صندوق السكان في بيانات حديثة أن انهيار خدمات الرعاية الصحية جعل النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص. إذ لا تقدم سوى 20% من المرافق الصحية العاملة خدمات صحة الأم والطفل، مما يؤدي إلى وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة، لأسباب يمكن الوقاية منها، كما أن أقل من نصف الولادات فقط تتم بمساعدة طواقم طبية مؤهلة، وواحدة فقط من بين كل ثلاث ولادات تتم في مرفق صحي، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الأساسية والطواقم المتخصصة.