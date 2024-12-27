شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. سحب الجنسية الكويتية من 3701 شخص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية * تعديل قانون الجنسية والاثنين، نشر في الجريدة الكويتية الرسمية، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".



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