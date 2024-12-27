شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف ثلاثة منازل يتواجد فيها قيادات حوثية بالقرب من مطار صنعاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر محلية بأن طائرات اسرائيلية شنت غارات استهدفت ثلاثة منازل، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من قيادات الحوثي ومدنيين.

وتقول وسائل إعلام اسرائيلية، إن جيش الاحتلال يسعى بالعدوان على اليمن، لاغتيال قيادات حوثية بارزة وسط ضعف في توافر المعلومات الاستخباراتية.

وفي حين تقول مصادر إن قيادات حوثية قد تكون في المنازل المتسهدفة، لكن الأنباء لحتى اللحظة غير مؤكدة، ولا يوجد تصريح من مليشيات الحوثي بهذا الشأن.

وذكرت مصادر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا منزلا في منطقة “حدة” بجنوب صنعاء يتبع قيادات حوثية.

وهددت إسرائيل باستهداف قيادات بارزة في جماعة الحوثي وبني تحتية للجماعة، لكن لم تؤكد ذلك حتى الآن.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن الهجمات على اليمن هي جزء من حملة عسكرية جديدة تهدف إلى معاقبة الحوثيين، مشيرة إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجمات. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات مختلفة عن الهجمات السابقة، مؤكدة أن “الهدنة مع الحوثيين قد انتهت”، وأن الهجوم الحالي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل قد شنت هذه الهجمات بشكل مستقل للمرة الرابعة في اليمن، في وقت حساس ومؤثر.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن الهجوم على اليمن لم ينته بعد.

مصادر إسرائيلية تحدثت عن احتمال استمرار الهجمات ضد الحوثيين، في حين رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم الأخير على اليمن كان من المفترض أن يُنفذ في اليوم السابق لكنه تأجل لأسباب لم يُعلن عنها.

وشملت الغارات الاسرائيلية، تدمير محطات لتوليد الكهرباء في صنعاء ومرافق حيوية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجوم استهدف كذلك محطة توليد الكهرباء في حزيز ومرافق أخرى في ميناء الحديدة. وتوقع المسؤولون الإسرائيليون استمرار تصاعد الهجمات على اليمن في الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد مصدر عسكري أن الهجمات على الحوثيين ستكون أكثر قوة في حال عدم استجابة الحوثيين للضغوط. وأضاف المصدر أن أي تصعيد من الحوثيين سيقابل برد أقوى.

هذا وتعرضت مواقع شمال أمانة العاصمة صنعاء، لغارات اسرائيلية عنيفة، تزامنت مع كلمة لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وبحسب مصادر محلية، فقد استهدفت الغارات بشكل رئيسي مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية. ووفقاً لمصادر أفادت “المشهد اليمني”، تم تنفيذ حوالي ثمان غارات خلال أقل من دقيقة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، حيث استهدفت تدمير برج المراقبة وتعطيل المطار بالكامل، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة.

وأضافت المصادر أن طائرات إسرائيلية شنت ثلاث غارات مماثلة على ميناء الحديدة ومنشآت نفطية في محيط الميناء