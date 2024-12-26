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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة  اليوم الخميس 26-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:16  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء  6:25 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 2:46 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد  صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة  العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04  ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 47: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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