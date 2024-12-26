شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 26-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 2:46 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 47: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م
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