شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 26-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 2:46 م

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 2:38 م

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:20 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:23 صموعد صلاة الظهر 12:00 صموعد صلاة العصر 2:46 مموعد صلاة المغرب 5:04 مموعد صلاة العشاء 6:28 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13 صموعد صلاة الظهر 11:52 صموعد صلاة العصر 2:38 مموعد صلاة المغرب 4:58 مموعد صلاة العشاء 6:20 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 47: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م

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