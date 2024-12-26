شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الخميس، 4262.75 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الخميس، 3907.5 جنيه للبيع، و3892 جنيها للشراء. سعر عيار 21 انخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الخميس، إلى: 3730 جنيها للبيع، و3715 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الخميس، 3197.25 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الخميس، 2486.75 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب انخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الخميس، إلى: 2131.5 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29840 جنيها للبيع، و29720 جنيها للشراء.