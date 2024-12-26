"الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس المملكة الأيام المقبلة

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طقس السعودية

توقعات الطقس في السعودية

طقس الخميس على السعودية

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة تغيرات جوية ملحوظة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية، وتكوّن الضباب في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، بينما تستمر الأجواء دافئة ومستقرة على السواحل الغربية.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ”اليوم” : متوقع إن شاء الله انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الجوف، وشمال منطقة المدينة المنورة.وتتراوح درجات الحرارة ما بين صفر إلى 4 درجات مئوية من يوم السبت حتى الاثنين.كما يكون الطقس باردًا على وسط وشرق المملكة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب على السواحل الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.”وأضاف: “الطقس مستقر على سواحل منطقة مكة ودافئ حتى سواحل جازان، مع فرص وجود السحب على المرتفعات من جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة.وتابع: "تشير التوقعات إلى احتمال وجود السحب على السواحل الغربية للمملكة، تمتد حتى منطقة المدينة، وكلما اتجهنا شرقًا نحو القصيم وحائل، مع فرص لبعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال يومي الجمعة والسبت".كانت رصدت "اليوم" أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مناطق المملكة، في وقت سابق، إذ سجلت أقل درجة حرارة اليوم الخميس على المملكة، في السودة بعسير بدرجة حرارة بلغت 14 درجة مئوية.وجاءت أكبر درجة حرارة بـ 31 درجة مئوية في كل من القنفذة وجازان ومكة، وذلك بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.وكان المركز الوطني للأرصاد كشف عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، مشيرًا إلى استمرار هطول أمطار رعدية.



وبين أن الحالة ستكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وذلك مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق وشملت، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.