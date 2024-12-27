صلاح هدافاً للكريسماس.. الملوك يحق لهم الرد بأقدامهم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: "الملك يحق لهم الرد بأقدامهم".. هذا ما كتبه أحد عشاق ليفربول، تفاعلاً مع قيادة محمد صلاح لفريق ليفربول للفوز 3-1 على ثعالب ليستر سيتي الخميس، في مباراة أقيمت بملعب أنفيلد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو الفوز الذي أكد صدارة وزعامة الليفر للدوري للبريميرليغ قبل بداية 2025.

كما حرص عاشق الليفر على كتابة هذه الرسالة لصلاح رداً على الانتقادات التي طالته خارج الملعب بعد ظهوره بجوار شجرة الكريسماس في منزله، وهي رسالة تسامح وتقارب يحرص عليها صلاح سنوياً، إلا أن البعض يرى في ذلك تجاوزاً من صلاح في حق عقيدته الإسلامية، إلا أن النجم المصري لا يكترث بمثل هذه الانتقادات "المتطرفة".

100 هدف في الآنفيلد

وسجل الدولي المصري، هدف الريدز الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 8 دقائق، ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن صلاح أصبح ثامن لاعب يصل إلى 100 هدف في ملعب فريقه بالبريميرليج، ووصل صلاح إلى هذا الرقم بقميصي تشيلسي وليفربول، إذ سجل هدفين في ستامفورد بريدج، و98 في ملعب أنفيلد.

بينما ذكرت شبكة "سكواكا" أن صلاح احتاج 142 مباراة لتسجيل 100 هدف بملعب الفرق التي لعب لها بالبريميرليج، ويأتي صلاح رابعا من ناحية عدد المباريات التي احتاج إليها، للوصول إلى مئويته الأولى، خلف آلان شيرر (91)، تييري هنري (113) وسيرجيو أجويرو (125) مباراة.

250 في 250

يملك صلاح رقماً أسطورياً مع ليفربول، وهو المشاركة أساسياً من بداية المباريات في 250 مباراة بالدوري الانكليزي، والمفارقة أنه سجل وصنع 250 هدفاً في هذه المباريات.

نجم الكريسماس والبوكسينج داي

وأفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف خلال "البوكسينج داي" برصيد 11 هدفا، سجل منها 7 وصنع 4.

وكالعادة عبرت جماهير ليفربول عن آرائها في أداء النجم المصري، خلال مباراة ليستر سيتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمكن نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، من تسجيل الهدف الثالث لصالح الريدز بحلول الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وكتب ليفربولي :"محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم. إنه مذهل. أنت تعلم أنه سيسجل عندما يكون في الملعب. أحسنت لليفربول، أنت تستحق ذلك"، وقال آخر :"لقد تحدث الملك بأقدامه"، وأضاف ثالث :"لا شيء يمكن أن يمنع محمد صلاح من الفوز بالبالون دور في 2025 "الكرة الذهبية".

ماذا قال صلاح عقب المباراة؟

وقال محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة لوسائل الإعلام: "أعتقد أنها نتيجة جيدة جدًا والشوط الأول كان صعبًا، ليستر سيتي كانوا ممتازين، الطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة للغاية، وصعبت الأمور علينا، هدف خاكبو كان مهمًا جدًا ومنحنا ثقة كبيرة أن ندخل الشوط الثاني ونقدم أفضل ما لدينا بدلًا من أن نهدر وقتًا طويلًا لكي نسجل هدف التعادل".

وتابع :"الطريقة التي سجل بها خاكبو كانت رائعة، إنه يتدرب على ذلك وعلى كل المواقف، وحتى عندما نحاول أن نتدرب على التسديد، يسدد بطريقة رائعة".

وعن وصوله للهدف 100 على ملعبه (ستامفورد بريدج 2 وأنفيلد 98)، قال محمد صلاح: "أنا أحاول أن أعمل بجد دائمًا، وآمل أن أضاعف هذا الرقم في المستقبل".

وعن صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، قال صلاح: "هذا أمر جيد جدًا، ولكن الأهم هو أن يفوز الفريق، ونأمل بتحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويكون لي تأثير في الفوز باللقب، نحن الآن في مقدمة جدول الترتيب، وهذا أمر رائع، نريد أن نواصل على هذا النهج، ونتحلى بالتواضع، لأن هذا الموسم لم يكن لدينا الكثير من الغيابات والإصابات مثل الماضي، وهذا ما يجعل الأمر مختلفًا، نتمنى أن يستمر هذا الوضع، هذا الدوري خاص بالنسبة لي وللنادي، والفوز به يجعلني فخورًا للغاية، ولقد حلمت كثيرًا بأن أحقق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز".

وعند سؤاله حول توجيه رسالة للجماهير قبل مباراة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد 5 يناير المقبل، اختتم صلاح حديثه: "أريد أن أقول للجماهير عام سعيد ونتمنى أن يكون العام القادم أفضل، وسنرى ما سيحدث هناك".