فولهام يصعق تشيلسي بفوز درامي

خطف فولهام، انتصارا مثيرا أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، على ملعب ستامفورد بريدج، الخميس، ضمن لقاءات الجولة 18 من البريميرليج.

افتتح تشيلسي، التسجيل عبر كول بالمر في الدقيقة (16)، وعدل فولهام، النتيجة في الدقيقة (82) عبر هاري ويلسون، وخطف رودريجو مونيز، الفوز للضيوف في الدقيقة (90+6).وتجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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