- 1/2
- 2/2
خطف فولهام، انتصارا مثيرا أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، على ملعب ستامفورد بريدج، الخميس، ضمن لقاءات الجولة 18 من البريميرليج.
افتتح تشيلسي، التسجيل عبر كول بالمر في الدقيقة (16)، وعدل فولهام، النتيجة في الدقيقة (82) عبر هاري ويلسون، وخطف رودريجو مونيز، الفوز للضيوف في الدقيقة (90+6).وتجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر فولهام يصعق تشيلسي بفوز درامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.