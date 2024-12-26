السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة 

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ويهدف الصندوق إلى جمع 1.5 مليار ريال سعودي مع حد أقصى يبلغ 2.0 مليار ريال سعودي. وهو أول صناديق جدوى الإقليمية غير محددة الأصول في مجال الملكية الخاصة، ويهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة في قطاعات متعددة في مجال الملكية الخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC بأن "استثمارنا في صندوق جدوى للملكية الخاصة يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم منظومة الملكية الخاصة المتنامية في المملكة. وهذا الاستثمار سوف يعمل على تحفيز واستدامة تمويل الشركات الواعدة في المملكة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030."
فيما أضاف الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "نحن سعداء بانضمام SVC كمستثمر في صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة، في شراكة تعكس التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف خلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا."
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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