شكرا لقرائتكم خبر عن "اتهرينا" أغنية لـ باسكال مشعلانى بتوقيع الشاعر رمضان محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى مع الشاعر رمضان محمد للمرة الثالثة، بأغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان"اتهرينا"، من ألحان محمد شحاتة، وتوزيع الموسيقى صبرى، وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب ومن المقرر أن يتم طرحة الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرحت العام الماضي باسكال مشعلانى أغنية بعنوان بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم، وتسجل ملحم أبو شديد.

وطرحت أيضًا منذ فترة النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.

وكانت قد طرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.