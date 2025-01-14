تعليم جازان يحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي على مستوى الخليج

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي الطالبين وأسرتيهما على تحقيق الجائزة التي تُضاف إلى منجزات تعليم جازان على مستوى الخليج العربي، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام بدول الخليج، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية، ويحفز بقية الطلبة على الاقتداء بهم، كما تسهم الجائزة في تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء، وتنمي مهاراتهم وقدراتهم .
يُذكر أن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي تسعى إلى تعزيز التفوق والإبداع بين طلبة دول مجلس التعاون، وتفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، وتتيح لهم الفرص للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.
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